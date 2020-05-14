Президент Франции заявил о возможной повторной изоляции из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/de6554fe-955a-11ea-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции состоялось заседание Совета министров. В нём принял участие президент страны Эммануэль Макрон. На мероприятии обсуждался вопрос возможной повторной изоляции населения из-за пандемии коронавируса.

По итогам заседания Макрон заявил, что полную победу над COVID-19 провозглашать рано. Однако он подчеркнул правильность выбранного пути. Также французский лидер добавил, что министрам необходимо быть готовыми к трём различным сценариям пандемии, передаёт телеканал BFMTV.

NEWS.ru ранее писал, что в конце апреля 2020 года власти подсчитали число погибших от пандемии коронавируса в стране. Оно превысило 24 тысячи человек.