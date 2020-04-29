Во Франции подсчитали число погибших после заражения коронавирусом

Главное управление здравоохранения Франции подсчитало число людей, которые скончались после заражения коронавирусом. Оно достигло 24 087 человек.
Большинство смертей (15 тысяч) зафиксировано в больницах Франции, остальные — в домах престарелых. На сегодняшний день более 26 тысяч граждан страны проходят лечение в клиниках.
За последние 24 часа отмечено 1 070 новых случаев госпитализации, — подчеркнули представители ведомства.
Ранее NEWS.ru передавал, что число погибших от коронавируса за прошедшие сутки подсчитали в Италии.
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