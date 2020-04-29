Во Франции подсчитали число погибших после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/722be450-8a3e-11ea-ae30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Главное управление здравоохранения Франции подсчитало число людей, которые скончались после заражения коронавирусом. Оно достигло 24 087 человек.

Большинство смертей (15 тысяч) зафиксировано в больницах Франции, остальные — в домах престарелых. На сегодняшний день более 26 тысяч граждан страны проходят лечение в клиниках.

За последние 24 часа отмечено 1 070 новых случаев госпитализации, — подчеркнули представители ведомства.

Ранее NEWS.ru передавал, что число погибших от коронавируса за прошедшие сутки подсчитали в Италии.