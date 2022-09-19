Власти Финляндии объяснили, почему не закрыли границу для россиян МИД Финляндии не закрыл границу для россиян из-за запрета дискриминации

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Министерство иностранных дел Финляндии отказалось от закрытия границ для российских туристов, поскольку в стране нет национального законодательства, на основании которого это можно было бы сделать. Как передает Yle, во внешнеполитическом ведомстве сослались на Конституцию, согласно которой подобные шаги могут быть расценены как дискриминация.

Закон должен строго соблюдаться <...>. Запрет без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства, которые указаны в Конституции. Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным, — говорится в заявлении МИД.

Издание также получило меморандум внешнеполитического ведомства, в котором решение Эстонии об ограничении на въезд россиян с шенгенскими туристическими визами оценивается как возможное нарушение правил Шенгенской зоны. Хельсинки же в начале сентября серьезно ужесточили выдачу туристических виз для граждан РФ, но не стали вводить полный запрет.



Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября закрыли границы для российских туристов. Такое решение они обосновали соображениями безопасности. Исключения составляют поездки по гуманитарным или семейным причинам.