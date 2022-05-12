Власти Британии пообещали не отправлять украинских беженцев в Руанду Премьер Британии Джонсон заявил, что Лондон не станет отправлять украинцев в Руанду

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Украинцев не станут отправлять в Руанду в рамках нового соглашения по отправке в восточноафриканскую страну нелегальных беженцев, заявил в эфире радиостанции LBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что для украинцев предусмотрены две другие схемы.

Этого (отправки мигрантов в Руанду. — NEWS.ru) просто не произойдёт. У нас две разные схемы для украинцев, — пояснил британский премьер.

В середине апреля 2022 года Великобритания и Руанда подписали соглашение, в рамках которого все нелегалы будут депортированы в Руанду. В африканской стране им оформят документы, предоставят убежище и помогут с жильём. Такое решение не сыскало славы внутри страны. По мнению правозащитных организаций, такие меры британского правительства никак не повлияют на снижение потока мигрантов в страну, в том числе тех, которые направляются из Франции через пролив Ла-Манш.

Ранее волонтёр из Латвии рассказала, что украинские беженцы, попадая в европейские страны, начинают вести себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут.