ВКС России ударили по украинским позициям под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ряд ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости. Сообщается, что на данном направлении продолжаются позиционные бои — атаки ВСУ успешно отражают бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.

Уточняется, что вертолеты огневой поддержки в минувшие выходные нанесли удары в ответ на артиллерийский обстрел села Новоселовка Вторая со стороны украинских войск, действующих на авдеевском направлении.

Накануне российские военные уничтожили более половины личного состава 24-го батальона нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады в районе населенного пункта Зайцево в ДНР. В Минобороны РФ также сообщили, что высокоточными ударами ВКС РФ в районе Краматорска разбиты 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье и радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки.

Ранее близ населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра спецопераций «Юг» ВСУ. Также высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.