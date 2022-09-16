МО РФ: в районе Очакова уничтожен штаб и база подготовки сил ВСУ

Фото: Министерство Обороны РФ

В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра спецопераций «Юг» ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в Николаевской и Херсонской областях массированными огневыми ударами ликвидировано до 500 военнослужащих ВСУ и более 40 единиц военной техники, сообщил в ходе брифинга. Кроме того, под Харьковом союзными силами уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники, а в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено более 80 украинских солдат, восемь бронированных машин и пять пикапов.