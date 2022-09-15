МО РФ: под Харьковом уничтожено до 30 солдат и 10 единиц техники ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В районе города Харькова союзными силами уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, в Николаевской и Херсонской областях уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ и более 40 единиц военной техники. В районе населённого пункта Спорное уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.

В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации <...> уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники, — сказано в сообщении.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что бригады ВСУ предприняли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, однако союзные силы отразили атаку. По сведениям ведомства, было уничтожено восемь украинских танков, 24 бронированные машины и свыше 150 украинских военнослужащих.