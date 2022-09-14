Минобороны России сообщило о провале наступления ВСУ в Николаевской области

Фото: Министерство обороны РФ

На Николаевско-Криворожском направлении было предпринято безуспешное наступление бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны. По его итогам было уничтожено восемь украинских танков, 24 бронированные машины и свыше 150 украинских военнослужащих.

На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что в районе села Давыдов Брод была отбита очередная попытка прорыва украинских военных. Он добавил, что информация киевских властей о том, что линия обороны Давыдов Брода была прорвана, не соответствует действительности, и призвал жителей не реагировать на провокации.