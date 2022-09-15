ВС России уничтожили украинских десантников под Херсоном Замглавы ВГА Стремоусов: ВС России уничтожили украинский десант под Херсоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили украинский десант при попытке высадки на Кинбурнской косе со стороны Черного моря, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, таким способом солдаты ВСУ попытались выйти на территорию Херсонской области. Он уточнил, что в операции по высадке были задействованы пять моторных лодок.

Очередные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области уже со стороны моря, со стороны Кинбурнской косы <...> увенчалась провалом. Группа морских пехотинцев, десантников <...> попыталась высадиться на Кинбурнскую косу. <...> Были все замечены, были уничтожены, — заявил Стремоусов.

Он заверил, что область со всех направлений под полной защитой ВС РФ и Херсон «никто не собирается сдавать».

Также, по словам представителя ВГА Херсонской области, западные партнеры требуют от солдат ВСУ хотя бы незначительных продвижений на Херсонской-Криворожском направлении.

Ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наемники участвовали в попытке высадки десанта ВСУ в регионе. Десант неудачно пытался высадиться, используя катера, отметил он.