Видео с места крушения самолёта на Украине попало в сеть

Очевидцы сняли на видео военный самолёт Ан-26, который в Харьковской области.
Ролик попал в сеть,
В настоящий момент пламя ликвидировано.
Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном создании комиссии для расследования обстоятельств и причин крушения самолёта. Он сообщил, что 26 сентября приедет на место ЧП.
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