Видео с места крушения самолёта на Украине попало в сеть

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Очевидцы сняли на видео военный самолёт Ан-26, который в Харьковской области.

Ролик попал в сеть, передаёт телеканал «Звезда». На кадрах видно, что после крушения транспортное средство объял сильный пожар.

В настоящий момент пламя ликвидировано.

Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном создании комиссии для расследования обстоятельств и причин крушения самолёта. Он сообщил, что 26 сентября приедет на место ЧП.