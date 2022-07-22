Вице-канцлер ФРГ счёл запуск «Северного потока — 2» капитуляцией перед РФ Вице-канцлер ФРГ Хабек: запуск Nord Stream 2 станет поднятием белого флага перед Россией

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Запуск «Северного потока — 2» можно было бы считать поражением Германии перед Россией. Такое мнение высказал в интервью ZDF вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, начало работы газопровода стало бы символом разрушения Москвой всех европейских санкций и достижения ею своих целей.

Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать, — сказал вице-канцлер.

Хабек также подчеркнул, что ФРГ необходимо быть более экономной в вопросе расходования энергоресурсов. Он указал на необходимость для Берлина отыскать альтернативных поставщиков газа.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок газа в Европу. Он подчеркнул, что подобное возможно, несмотря на то что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Сейчас в отношении этого маршрута появились проблемы, о которых глава РФ рассказывал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

После этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от властей обеспечить запуск газоснабжения по трубопроводу «Северный поток — 2». По их мнению, от него зависит энергобезопасность страны.