ВГА Новой Каховки обвинила ВСУ в повреждении 70% жилфонда Глава ВГА Леонтьев: около 70% жилого фонда Новой Каховки повреждено после обстрелов ВСУ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев обвинил ВСУ в повреждении порядка 70% жилого фонда и около 400 объектов инфраструктуры Новой Каховки, включая школы, детские сады, магазины и храм. В эфире Первого канала он заявил, что от ударов украинской артиллерии страдает преимущественно мирное население и гражданские объекты.

У нас 70% жилого фонда города так или иначе пострадало — мирного города. У нас уничтожено или разрушено около 400 объектов — это мирные объекты от школ, детских садиков, магазинов, даже церковь пострадала, — сказал Леонтьев.

11 июля источник ТАСС обвинил украинские войска в обстреле Новой Каховки. Он заявил, что в результате были разрушены жилые дома, а также взорваны склады с селитрой, повреждены рынок и больница, пострадали и погибли люди.

14 июля в ВГА Херсонской области заявили, что городские системы ПВО сбили еще пять ракет ВСУ. Обломки двух из них упали в районе завода «Сокол». 18 июля поступили новые сообщения о работе ПВО в Новой Каховке. Большинство воздушных целей удалось поразить, однако есть попадания в районе города.