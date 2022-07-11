Склады с селитрой взорвались после удара ВСУ по Новой Каховке ТАСС: в Новой Каховке взорвались склады с селитрой после удара ВСУ

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, там повреждены жилые дома, а также взорвались склады с селитрой. Кроме домов повреждены рынок и больница, есть пострадавшие, сообщает ТАСС.

Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов уточнил, что Каховская ГЭС не повреждена, Северо-Крымский канал функционирует.

С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел, — отметил источник агентства.

Ранее стало известно, что в Новой Каховке Херсонской области задержан местный житель, передававший СБУ координаты военных и гражданских объектов для нанесения ударов по ним. Кроме того, мужчина отправил геолокацию лесопосадки, где располагались российская техника и военнослужащие.