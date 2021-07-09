Ветеран из ФРГ призвал власти выплатить компенсацию за нападение на СССР

Власти Германии должны выплатить России компенсацию за нападение на Советский Союз. Об этом заявил немецкий ветеран Генрих Шипе, сообщает General Anzeiger.

А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид? — задался вопросом ветеран в обращении к властям страны.

Он напомнил, что в Берлине недавно признали геноцид племён гереро и нама в Южной Африке, а также выплатили компенсацию за холокост.

В небе над СССР. 22 июня 1941 года ЦА МО РФ Невский проспект. Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз РИА Новости Немецкие танкисты в ожидании приказа. 21 июня 1941 года Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0 de/commons.wikimedia.org Солдаты гитлеровской армии пересекают границу СССР Public domain/wikipedia.org Москва. 22 июня 1941 года. Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз Евгений Халдей/ТАСС Немецкие танки пересекают реку утром 22 июня 1941 года ЦА МО РФ Баку. 22 июня 1941 года. Объявление начала войны Public domain/wikipedia.org Запись добровольцев в Красную армию в Октябрьском райвоенкомате Москвы Александр Устинов/РИА Новости Организация обороны советскими войсками ЦА МО РФ Ребенок на пепелище родного дома. ТАСС Первый бой артиллеристов. 22 июня 1941 года ЦА МО РФ Киев после первых бомбёжек. 23 июня 1941 года Казимир Лишко/РИА Новости Минск после бомбёжки ЦА МО РФ Кавалерийская часть Киевского особого военного округа ЦА МО РФ Советские солдаты в первые дни войны ЦА МО РФ Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года Анатолий Гаранин/РИА Новости

Ветеран находился в советском плену пять лет. За это время он ни разу не видел, чтобы советские солдаты как-то мстили пленным немцам. Шипе напомнил, что немецкие солдаты совсем по-другому относились к пленным красноармейцам, они действовали по отношению к ним очень жестоко. Немецкий ветеран подчеркнул, что Германия не выплатила за это компенсацию и даже не извинилась.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что развязывание нацистской Германией Второй мировой войны и нападение на Советский Союз — повод для стыда современных немцев. Она отметила, что современная Германия признаёт ответственность за преступления нацистов.