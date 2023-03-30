Верховная рада всерьез взялась за уклонистов В Верховной Раде приступили к работе над законопроектом о создании «реестра уклонистов»

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На Украине появится «реестр уклонистов», работа над разработкой соответствующего законопроекта уже ведется, рассказал изданию «Фокус» представитель комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. С появлением этого закона, военкоматы получат право публиковать личные данные военнообязанных, игнорирующих повестки, указал он.

Вениславский предположил, что реализация этого законопроекта позволит создавать «определенное общественное давление» на уклонистов. Информация о людях из реестра будет удаляться только после того, как они выполнят свои обязательства.

Депутат подчеркнул, что на текущий момент законодатели только начали работу над реестром, его оформление под конкретный законопроект осуществится лишь через один-два месяца.