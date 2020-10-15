Великобритания ввела санкции против чиновников из РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/eb3066d4-0ed5-11eb-afa0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство Великобритании последовало за Евросоюзом и ввело санкции против российских чиновников. Причина введения новых ограничительных мер заключается в инциденте, произошедшем с оппозиционным политиком из России Алексеем Навальным.

Ранее стало известно, что Евросоюзом в чёрный список были включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника. Также в перечень вошёл и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В чёрный список Великобритании также вошли Бортников и Кириенко. Кроме того, в перечень попали начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители главы Минобороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред главы государства в СФО Сергей Меняйло, сообщает сайт правительства королевства.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны, писал NEWS.ru.