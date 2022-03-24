Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкционный список против России в связи с событиями на Украине. Под санкции попали ещё 59 физических лиц и организаций РФ, включая Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД и главу Тинькофф Банка Олега Тинькова, передаёт РИА Новости.

В список также попали глава Сбербанка Герман Греф и бывший первый зампредседателя «Сбера» Лев Хасис. Санкции предполагают заморозку активов указанных лиц на территории Великобритании и запрет на въезд в страну. Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, западные страны также намерены ввести санкции против ЧВК Вагнера.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее сообщила, что в настоящее время под санкциями находится уже более тысячи граждан РФ и российских предприятий. По её словам, западные страны своими действиями намерены лишить финансирования российское правительство. Глава МИД поделилась мнением, что экономика России «уже серьёзно пострадала» в результате «нажима» G7.

Также о введении очередного пакета санкций против России 24 марта намерены объявить США. По словам советника главы Белого дома Джейка Салливана, новые санкции затронут как частных лиц, так и различные структуры. Он объяснил, что они необходимы для того, что бы Москва не могла обойти введённые ранее ограничения.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин