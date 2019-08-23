https://static.news.ru/photo/bd5e7e06-c68a-11e9-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Burnell/Wikimedia Commons

Ещё один корабль ВМС Великобритании отправился в Ормузский пролив для сопровождения торговых судов.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС. По её данным, эсминец Defender, вышедший из Портсмута 12 августа, сейчас направляется в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там он присоединится к другим британским военным судам.

Он покинул порт базирования Портсмут одновременно с фрегатом Кент. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров, — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее News.ru писал о том, что США намерены совместно с партнёрам обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.