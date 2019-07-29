https://static.news.ru/photo/d32ee456-b207-11e9-b5d7-fa163e074e61_660.jpgФото: US Navy/Global Look Press
США намерены совместно с партнёрам обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
По его словам, американская сторона и другие заинтересованные государства будут держать проливы открытыми.
Мы хотим реализовать план по обеспечению безопасности на море с участием стран со всего мира, — объяснил он в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Ранее News.ru писал, что королевский военный эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan переплыл Ормузский пролив и прибыл в Персидский залив. Это произошло на фоне напряжения после захвата Ираном британского танкера.