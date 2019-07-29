Фото: US Navy/Global Look Press

Один человек погиб и ещё пятеро были ранены в результате стрельбы на съёмках клипа рэп-группы в США.

Инцидент произошёл в Филадельфии (штат Пенсильвания). Погибший и пострадавшие — молодые люди в возрасте чуть более 20 лет. Получивший смертельное ранение в голову мужчина скончался до прибытия полицейских. Раненые госпитализированы....