Великобритания может начать использование вакцины Pfizer в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/fa8a5a78-325b-11eb-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look press

Великобритания может стать первой страной, одобрившей вакцину от коронавируса Pfizer. Использование препарата может начаться в Соединённом Королевстве уже в начале декабря.

Поставки препарата могут начаться в ближайшие часы — сразу после получения всех необходимых разрешений и регистраций, а первые вакцинации начнутся в стране с 7 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Напомним, итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. Согласно обнародованным данным, окончательно исследование показало результат на 5% выше, чем сообщалось неделей ранее.

Ранее стало известно, что несмотря на отсутствие одобрения вакцины против коронавируса от компании Pfizer со стороны регулятора в США, авиакомпания United Airlines начала развозить на своих рейсах этот препарат по разным странам мира.

Как сообщал NEWS.ru, 20 ноября немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.