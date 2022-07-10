Великобритании предрекли дефицит молочных продуктов Arla Foods: Великобритания находится на грани дефицита молочных продуктов

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Молоко

Великобритания находится на пороге дефицита молочных продуктов из-за стремительного роста цен на топливо и нехватки рабочего персонала, пишет Daily Telegraph сылкой на управляющего директора компании-производителя молочной продукции Arla Foods в Соединенном Королевстве Эша Амирахмади. По его словам, в Британии наблюдается спад в 3% в сфере молочного производства. Если данная цифра достигнет 5%, то страна рискует столкнуться с дефицитом молока и молочных продуктов.

Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит урон отрасли, — пишет издание.

Амирахмади подчеркнул, что в данный момент совет директоров Arla Foods ведет переговоры с министрами Великобритании о получении необходимых удобрений и топлива для поддержания производительных мощностей на местных предприятиях. На текущий момент компании не хватает фермеров, водителей и квалифицированных рабочих.

Ранее сообщалось, что более двух третей населения Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию и тепло. Страна переживает энергетический кризис, который усугубляется антироссийскими санкциями.