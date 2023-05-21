Вашингтон отреагировал на возможность ударов по Крыму американским оружием Белый дом: США не против ударов по Крыму американским оружием

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Пуск ракеты ATACMS

Вашингтон не против использования американского оружия для украинских ударов по Крыму, заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что США не считают полуостров частью России и по этой причине такие атаки не вызовут у Белого дома вопросов.

Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина, — заявил Салливан.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. В мае Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км.

Командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах адмирал Владимир Комоедов заявил, что при атаках на Крым, в частности на Севастополь, ВСУ будут применять подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. По его словам, России нужна техника для выявления малозаметных целей, представляющих главную опасность.