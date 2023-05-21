Вашингтон не против использования американского оружия для украинских ударов по Крыму, заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что США не считают полуостров частью России и по этой причине такие атаки не вызовут у Белого дома вопросов.
Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина, — заявил Салливан.
Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. В мае Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км.
Командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах адмирал Владимир Комоедов заявил, что при атаках на Крым, в частности на Севастополь, ВСУ будут применять подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. По его словам, России нужна техника для выявления малозаметных целей, представляющих главную опасность.