Вакцину от коронавируса намерены сделать общественным достоянием

https://static.news.ru/photo/bc6238c2-9613-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Представители Елисейского дворца выступили с заявлением. Они сообщили, что вакцина от коронавируса должна стать всенародным достоянием.

Предпринятые в последние недели и месяцы усилия показывают необходимость того, чтобы вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Также во дворце подчеркнули, что препарат должен быть доступен для всех.

Если создадим вакцину, она будет доступна всем, американцы и европейцы получат её одновременно, — подчеркнул глава отделения Sanofi France Оливье Богийо.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 4,3 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 300 тысяч. Более 1,5 млн выздоровели.

Как информировал NEWS.ru, президент России Владимир Путин надеется на регистрацию вакцины против COVID-19 в сентябре 2020 года.