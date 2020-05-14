Вакцину от коронавируса намерены сделать общественным достоянием

Представители Елисейского дворца выступили с заявлением. Они сообщили, что вакцина от коронавируса должна стать всенародным достоянием.
Предпринятые в последние недели и месяцы усилия показывают необходимость того, чтобы вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Также во дворце подчеркнули, что препарат должен быть доступен для всех.
Если создадим вакцину, она будет доступна всем, американцы и европейцы получат её одновременно, — подчеркнул глава отделения Sanofi France Оливье Богийо.
На сегодняшний день в мире зафиксировано более 4,3 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 300 тысяч. Более 1,5 млн выздоровели.
Как информировал NEWS.ru, президент России Владимир Путин надеется на регистрацию вакцины против COVID-19 в сентябре 2020 года.