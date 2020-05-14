Путин надеется на регистрацию вакцины против COVID-19 в сентябре

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в сентябре, и потребовал «безусловно обеспечить» оформление прав на неё.
Очень рассчитываю, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена, — цитирует ТАСС Путина.
Это заявление президент сделал на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.
Как писал NEWS.ru, Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса. Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года. Добровольцы без противопоказаний и проблем со здоровьем должны будут соблюдать после тестирования режим самоизоляции в течение 28 дней. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.