Россия

Путин надеется на регистрацию вакцины против COVID-19 в сентябре

15:27, 14 мая 2020 185
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в сентябре, и потребовал «безусловно обеспечить» оформление прав на неё.

Очень рассчитываю, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена, — цитирует ТАСС Путина.

Это заявление президент сделал на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.

Как писал NEWS.ru, Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса. Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года. Добровольцы без противопоказаний и проблем со здоровьем должны будут соблюдать после тестирования режим самоизоляции в течение 28 дней. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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