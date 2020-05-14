Путин надеется на регистрацию вакцины против COVID-19 в сентябре

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Продлить до конца 2020 года действие положений программы льготной ипотеки предложил глава партии «Справедливой России» Сергей Миронов. Обращение будет в ближайшие дни направлено в Банк России. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Миронов считает, что программу льготного кредитования по ипотеке необходимо срочно скорректировать. В корректировках должны быть учтены первые результаты и изменения социально-экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19. Лидер справедливороссов считает, что...