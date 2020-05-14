Сотрудникам Сбербанка предложили стать добровольцами в тестировании вакцины

https://static.news.ru/photo/06872164-9570-11ea-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса.

Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года. Добровольцы без противопоказаний и проблем со здоровьем должны будут соблюдать после тестирования режим самоизоляции в течение 28 дней, передаёт РБК.

Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.