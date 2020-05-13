Глава Минздрава назвал срок появления в России вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года.
Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Рассчитываю, что в июле, наверное, всё-таки ближе к последней декаде, первые препараты появятся, — сказал Мурашко.
По его словам, ещё ряд таких препаратов может войти в клиническую практику уже в ближайшие недели, так как на сегодняшний день они показывают «неплохие результаты»,
Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты, — отметил министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек сообщила, что вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года.
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