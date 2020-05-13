Глава Минздрава назвал срок появления в России вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4c1a5c46-9507-11ea-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года.

Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Рассчитываю, что в июле, наверное, всё-таки ближе к последней декаде, первые препараты появятся, — сказал Мурашко.

По его словам, ещё ряд таких препаратов может войти в клиническую практику уже в ближайшие недели, так как на сегодняшний день они показывают «неплохие результаты», передаёт ТАСС.

Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты, — отметил министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек сообщила, что вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года.