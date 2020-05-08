В Германии усомнились в сроках создания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/dbfb2e02-9387-11ea-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек сообщила, что вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года.

К сожалению, исследования так устроены, что столь ожидаемый прорыв бывает не всегда. Как и прежде мы полагаем, что вакцины будут в широком доступе самое раннее в середине 2021 года, — отметила она.

Карличек также подчеркнула, что лекарственный препарат наверняка не будет соответствовать всем ожиданиям. По её словам, есть вероятность того, что прививка сможет защищать только от тяжёлой формы заболевания. Вакцина будет требовать постоянных доработок.

На сегодняшний день в мире выявлено более 4,1 млн заражённых коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались 282 тысячи. Выздороветь удалось 1,4 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса.