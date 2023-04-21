Вайкуле высказалась о художественной ценности памятников солдатам ВОВ Вайкуле заявила, что памятники павшим солдатам ВОВ не имеют художественной ценности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале заявила, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. Она также обвинила Россию в том, что она «приватизировала» День Победы и русский язык.

Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет, — заявила Вайкуле.

9 августа 2022 года депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета пересечения границы Вайкуле в связи с ее антироссийской позицией. Он напомнил, что 31 июля на концерте в Латвии артистка развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свое отношение к спецоперации РФ»

Вайкуле ранее заявила, что она и Алла Пугачева своей творческой деятельностью «содержали» Советский Союз. По словам певицы, она также «содержала филармонии», выпуская свои диски.