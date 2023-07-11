Чемпион Украины по фехтованию погиб в зоне СВО Минспорта Украины сообщило о гибели в зоне СВО чемпиона страны по фехтованию Борейко

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Чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко

Чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале министерства молодежи и спорта страны со ссылкой на фехтовальный клуб Liberte. Мужчина отправился добровольцем в ВСУ в марте 2022 года. 34-летний Борейко был мастером спорта международного класса по фехтованию и призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.

На войне погиб мастер спорта по фехтованию международного класса Денис Борейко, — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО украинского писателя Игоря Мисяка, вступившего в отряд теробороны ВСУ. Он погиб во время боевых столкновений в Херсонской области. Мисяк был известен как победитель нескольких национальных литературных конкурсов и активный участник событий на Майдане в Киеве. Позднее он присоединился к нацбатальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

15 мая в районе Артемовска был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был легкоатлетом, специализировался в прыжках с шестом. В последнее время Ходаковский участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины в качестве снайпера.