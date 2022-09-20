Власти Запорожья сообщили о двух взрывах в Мелитополе Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе

В Мелитополе прозвучало несколько мощных взрывов, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По предварительным данным, их было два.

В городе были слышны два громких взрыва. Подробности позже, — написал Рогов.

16 сентября сообщалось, что в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, сработало рядом с припаркованным автомобилем.

В тот же день Рогов рассказал, что в Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов. В ходе обследования территории специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте.

17 сентября в Мелитополе прогремело по меньшей мере пять взрывов. Местные СМИ предположили, что взрывы могли произойти на железной дороге, через которую российские войска перевозят оружие, однако Минобороны РФ эту информацию не подтвердило. В МВД региона тогда сообщили о подрыве линии электропередачи, который расценили как теракт. Инцидент произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.