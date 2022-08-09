В Запорожской области стали применять российское законодательство Член ВГА Запорожской области Рогов: в регионе стали применять российское законодательство

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Запорожская АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе начали применять законодательство Российской Федерации. Им уже руководствуется местная полиция, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах, — подчеркнул член главсовета ВГА.

Он уточнил, что запорожская полиция использует Уголовный и Административный кодексы России.

Приазовская часть Запорожской области оказалась под контролем Вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине. Там сформирована и работает пророссийская администрация.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил: желающих присоединиться к России на Украине будет много. По его словам, через год в состав России попросятся жители Киева. Морозов уверен, что такая возможность будет предоставлена и украинцам из других регионов.