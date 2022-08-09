В Госдуме заявили о желании жителей Киева войти в будущем в состав России Депутат Морозов: через год жители Киева попросятся в состав России

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что желающих присоединиться к России на Украине будет много. По его словам, через год в состав России попросятся жители Киева, сообщает РИА Новости.

Так, депутат отреагировал на сообщение о подписанном главой Запорожской области Евгением Балицким распоряжении о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Морозов уверен, что такая возможность будет предоставлена и украинцам из других регионов.

Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил: президент Украины Владимир Зеленский внезапно вспомнил о переговорах после того, как в Запорожской области объявили о проведении референдума о вхождении в состав России. При этом украинский лидер не имеет никакой возможности повлиять на процессы, отметил он.