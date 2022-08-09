В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о референдумах Депутат Слуцкий заявил, что Зеленский внезапно вспомнил о переговорах

Фото: Evgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно вспомнил о переговорах после того, как в Запорожской области объявили о проведении референдума о вхождении в состав России. При этом украинский лидер не имеет никакой возможности повлиять на процессы, отметил глава комитета Госдумы по международным делам в Telegram.

Зеленский ранее говорил, что проведение референдумов в южных регионах, которые освобождены Вооруженными силами РФ, закроет для Москвы любую возможность переговоров с Киевом и «свободным миром».

Зеленский, не имея никакой возможности повлиять на эти процессы, внезапно вдруг вспомнил о переговорах! Мол, Россия в таком случае закроет для себя возможность диалога с Украиной и «свободным миром». Под последним, вероятно, подразумеваются западные страны, для которых свои проблемы все больше выходят на передний план, — подчеркнул Слуцкий.

Он напомнил, что переговоры начинались по просьбам украинской стороны, и поставлены на паузу они также Киевом, однако это уже не важно. Как и с кем жить — будут решать люди, живущие на освобожденных территориях, добавил депутат.

По его мнению, помешать этому не смогут никакие «пугалки» со стороны украинских властей. Как в Киеве относятся к местным жителям, видно по непрекращающимся обстрелам Запорожской АЭС, не удивительно, что жители региона не хотят оставаться в таком государстве, считает Слуцкий.

Ранее стало известно, что глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Документ был подписан 8 августа в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На площадке форума присутствовали более 700 делегатов со всей области.