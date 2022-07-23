В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей Представитель ВГА Запорожья Рогов: у украинских беженцев на Западе стали изымать детей

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look press

В европейских странах стали изымать детей у беженцев с Украины, причем предлоги для этого зачастую бывают надуманными. Например, это может произойти из-за того, что мать сильно накричала на ребенка, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Чаще всего детей забирают у родителей в Германии.

К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе из Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами, — сказал Рогов.

По его словам, за последнее время поступили сообщения о 79 подобных случаях. Об инцидентах с изъятием детей рассказывают жители Днепропетровска, Киева, а также регионов Западной Украины. По сведениям Рогова, детей могут забрать за то, что последние просто не доели свои порции или из-за сильной эмоциональной привязанности к родителям.

Ранее сообщалось, что британские педофилы едут в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи беженцам с Украины, среди которых тысячи детей без сопровождения. За последние шесть недель как минимум 10 осужденных за сексуальные преступления предприняли попытку посетить страну «по очевидным причинам».