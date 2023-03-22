В Запорожье прогремела серия взрывов

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщает Telegram-канал «Политика страны». До этого в регионе объявили тревогу. Власти призвали население пройти в укрытия.

Пишут о серии взрывов в Запорожье, — указано в сообщении.

21 марта в Одессе произошло несколько взрывов. Кроме того, власти Одесской и Харьковской областей сообщили о проблемах с электроснабжением. По их данным, это произошло в результате повреждений объектов инфраструктуры.

Ранее мэр Львова сообщил, что почти все электроподстанции в городе и области разрушены. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.