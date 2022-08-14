В Запорожье опровергли информацию о «срочной эвакуации» жителей Энергодара

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию о «срочной эвакуации» людей из Энергодара и соседних населённых пунктов. По его словам, такую информацию распространяют украинские паблики с целью информационно-психологического давления на жителей освобождённой территории Запорожской области.

На выезде из города и окрестностей совершенно спокойная обстановка, несмотря на очередную провокацию с украинской стороны, — написал Рогов в своём Telegram-канале.

ВСУ в субботу, 13 августа, вновь обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого в сети появилась информация об эвакуации. Представитель ВГА заверил, что призывы к эвакуации из Энергодара распространили украинские паблики, стремящиеся навести панику среди жителей освобождённой территории Запорожской области.

Перед нами классическая тактика англосаксов сгона населения со своей земли, — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что Запорожская ТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ. Характер повреждений уточняется. Удар был заранее спланирован командованием украинской армии.