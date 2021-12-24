В ВСУ огласили сроки, когда украинки должны встать на воинский учёт

Власти Украины попросили всех военнообязанных женщин встать на учёт до конца 2022 года. Те, кто этого не сделает, с 2023 года будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, передаёт УНИАН. Целью данного решения является выявление «дефицитных военно-учётных специальностей, которые могут быть актуальны при обороне государства».

До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны встать на военный учёт, а также сами женщины, которые должны становиться на военный учёт, однозначно не будут привлекаться ни к какой ответственности, — сказал на пресс-конференции начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Ярослав Горбач.

В декабре Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт как военнообязанные в случае, если подходят по состоянию здоровья и возрасту. В список, в частности, вошли журналистки, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры.

Ранее сообщалось о заявлении президента России Владимира Путина о том, что украинские власти планируют новую военную операцию в Донбассе. В ответ на это высказывание пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что данное предположение является ложным. По его словам, Киев проделал титаническую работу для возобновления режима прекращения огня.