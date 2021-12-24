МИД Украины опроверг слова Путина о новой операции в Донбассе

Заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские власти планируют новую военную операцию в Донбассе, не соответствует действительности, заявил агентству УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Киев проделал титаническую работу для возобновления режима прекращения огня.

Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта, — сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Николенко также обратился к Москве с призывом сконцентрироваться на выполнении договорённостей о «прекращении огня и завершении международного вооружённого конфликта на востоке Украины». Люди по обе стороны линии разграничения заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников, пояснил он.

Ранее, выступая на традиционной итоговой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию в Донбассе. Он также обвинил украинские власти в нежелание выполнять Минские соглашения. Путин также отметил создание «анти-России» и притеснение русских на территории Украины. По словам лидера, единственным возможным решением в данной ситуации являются Минские соглашения.