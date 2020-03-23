https://static.news.ru/photo/756b9ab0-6cda-11ea-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-imsges.de/Global Look Press

Причиной высокой смертности инфицированных коронавирусом в Италии стало не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию. Об этом заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

По его словам, первоначально, когда случилась вспышка заболевания в Ломбардии, тесты проводили всем, кто контактировал с заболевшими. Позже из-за нехватки материалов их стали проводить только тем, у кого были наиболее тяжёлые симптомы. Таким образом, по словам эксперта, реальное число заразившихся может быть гораздо больше, а процент смертности в итоге снизился бы до значений, близких к показателям Китая, передаёт РИА Новости.

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству жертв инфекции. Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев заражения достигло 438, выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёты Ил-76 Минобороны РФ приземлились на авиабазе Практик-ди-Маре в окрестностях Рима. Они доставили в Италию восемь врачебных бригад, а также около 100 военных вирусологов и эпидемиологов.