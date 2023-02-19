В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу В Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карт Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал тревоги прозвучал на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем Киева. Украинское издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Чугуеве Харьковской области.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Чугуеве, — говорится в сообщении.

В конце предыдущей недели украинские издания сообщали о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов.

11 февраля мэр Мариуполя сообщал, что в здании бывшего детского сада в Мариуполе обнаружили 171 мину калибра 82 миллиметра. По его словам, мины были спрятаны в подвале. С прошлого года в этом здании располагалось отделение Пенсионного фонда России.