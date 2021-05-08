В Верховной раде отказались делить с РФ победу над нацизмом

https://static.news.ru/photo/d83b9256-b09c-11eb-bffe-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с РФ, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в беседе с журналистами «Интерфакса-Украина».

Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства... Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне Победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране — будь то Россия, Беларусь или европейские государства, — заявил политик.

По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери — «и в плане экономики, и в плане <...> главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от ВМВ. Председатель Верховной рады подчеркнул, что 9 мая, как и 8 мая, в День памяти и примирения, Украина чтит память тех, кто отдал жизнь, «чтобы сегодня мы могли праздновать».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Лидер отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00. В мероприятии участвуют более 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц наземной военной техники, в том числе образцы времён войны.

Накануне Дня Победы Владимир Путин обратился со своим традиционным поздравлением к президентам и руководителям девяти бывших постсоветских государств. Исключение составили только две страны — Грузия и Украина.