Сийярто заявил, что Европа давно проиграла «состязание нарративов» Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа давно проиграла «состязание нарративов»

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа давно проиграла «состязание нарративов» и большинство стран мира не разделяет ее точку зрения на украинский конфликт и антироссийские санкции. По словам дипломата, остальной мир просто хочет положить конец трудностям, связанным с ситуацией вокруг Украины.

Европа давно проиграла состязание нарративов в связи с войной на Украине и введенными санкциями. Остальной мир не интересует, что именно вызывает негативные последствия, они просто хотят положить им конец, — написал Сийярто в соцсетях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что риторика Вашингтона и Брюсселя изменилась, поскольку они поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским «победы не будет». Он отметил, что в настоящее время США и Запад заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, а не решении его «на поле боя».

До этого Politico писала, что страны Евросоюза больше не думают о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли, облачных сервисов и иных технологий. Авторы статьи подчеркивают, что нынешний энергокризис вселяет страх в политических лидеров ЕС потерять свои места. Кроме того, есть опасения, что Венгрия может не просто затормозить, а заблокировать новый пакет рестрикций, считают обозреватели.