В Венгрии сообщили о договоре с РФ о бесперебойных поставках нефти и газа Сийярто и Новак договорились о бесперебойных поставках российской нефти и газа в Венгрию

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Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа. Такое обещание он получил в ходе получасового разговора с Москвой 28 марта, отметил дипломат в своих соцсетях.

Александр Новак заверил нас, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести ремонтные работы на газопроводе «Турецкий поток», так что в ближайший период поставки газа в Венгрию будут бесперебойными, — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что в разговоре речь зашла и о проекте строительства в Венгрии АЭС «Пакш-2» с участием Росатома. По его словам, полным ходом идут подготовительные работы. Министр пообещал, что Будапешт будет и дальше препятствовать введению любых санкций в отношении российского атомного сектора.

Сийярто также рассказал Новаку о переговорах с французской компанией Framatome, которая должна вместе с германской Siemens поставить для АЭС «Пакш-2» автоматизированную систему управления. Дипломат выразил уверенность в том, что западноевропейскую систему удастся получить, хотя в настоящее время ее поставка блокируется властями Германии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений Европы с Россией. Он считает, что восстановление таких взаимоотношений после окончания украинского конфликта «далеко от реальности». По его мнению, Будапешт должен сохранить как можно больше отношений с Москвой, в том числе из-за вопросов энергетического характера. Удастся ли это сделать, он не знает.