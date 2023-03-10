В Венгрии призвали обдумать будущее отношений с Россией Орбан: будущее взаимоотношений с Россией следует тщательно обдумать

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией. На экономическом форуме в Будапеште он назвал это вопросом ближайших 10–15 лет, сообщает РИА Новости.

Орбан считает, что восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания украинского конфликта «далеко от реальности».

Поэтому внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет, — сказал премьер.

По его мнению, Будапешт должен сохранить как можно больше отношений с Москвой, в том числе из-за вопросов энергетического характера. Удастся ли это сделать, он не знает.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно быть прекращение убийств людей, а это достижимо исключительно соглашением о прекращении огня. Он отметил, что решения, которые принимает Евросоюз в этом вопросе, не работают.