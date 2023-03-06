В Венгрии назвали способ завершить конфликт на Украине Глава МИД Венгрии Сийярто: необходимо заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в эфире телеканала SVT, что первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно быть прекращение убийств людей, а это достижимо исключительно соглашением о прекращении огня. Он отметил, что решения, которые принимает Евросоюз (ЕС) в этом вопросе, не работают. По его словам, Европа слишком сильно «увлеклась военным менталитетом».

Мне кажется, что «решения», которые мы пытались найти в Европе, просто не сработали, потому что мы слишком увлеклись военным менталитетом, — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия не хочет стимулировать конфликт, поэтому страна выступает против отправки Киеву оружия, а также выступает за мир.

Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска». Бывший американский военный при этом не стал называть примерные потери Киева в битве за сохранение контроля над Артемовском.