В Венгрии согласились с Францией насчет стратегической автономии ЕС Президент Венгрии Новак: Будапешт согласен с Парижем насчет автономии Евросоюза

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Каталин Новак

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Будапешт согласен с Парижем в вопросе о стратегической автономии Евросоюза. Такая позиция позволит ЕС отстаивать собственные интересы, написала она на своей странице в соцсети.

Новак рассказала о проведенных в Рейкьявике в рамках Совета Европы переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В преддверии сессии у меня состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Европа нуждается в стратегической автономии, чтобы иметь возможность принимать решения в своих собственных наилучших интересах, — подчеркивается в ее сообщении.

Французский президент в апреле призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности. По мнению Макрона, страны ЕС не должны зависеть от других «в критических вопросах».

Ранее агентство ANSA сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму €500 млн для Украины. Денежные средства должны были поступить из Европейского фонда мира. Будапешт потребовал от фонда, чтобы он в будущем играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.