В Венгрии предостерегли Европу от шага, который приведет к ядерной войне Венгерский депутат Кочиш: европейские страны могут спровоцировать ядерную войну, помогая Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Мир находится в шаге от ядерной войны, ее начало могут спровоцировать западноевропейские страны, направив на Украину свои войска, заявил в эфире радиостанции Kossuth лидер парламентской фракции правящей партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз Мате Кочиш. Он подчеркнул, что глобального военного конфликта допустить нельзя.

Мы находимся в шаге от того, что страны Западной Европы или государства, расположенные к западу от зоны конфликта, направят свои войска на Украину. По нашему мнению, этого не следует допустить, — сказал парламентарий.

По словам Кочиша, чем больше третьи стран вовлекаются в противостояние России и Украины, тем выше становится вероятность новой мировой войны. И если она начнется, то вестись будет с применением ядерного оружия.

Венгерский депутат добавил, что именно с целью предотвращения такой войны парламент страны принял резолюцию, в котором призвал к миру на Украине, переговорам между враждующими сторонами, а также подтвердил отказ Будапешта от оказания военной помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки миротворческого контингента на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».

В Кремле считают потенциально очень опасной данную тему, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обычно отправка таких сил происходит с согласия обеих сторон конфликта.