В Венгрии оценили слова Путина о танках в Будапеште Венгрия приветствовала слова Путина, что ввод войск СССР в 1956 году был ошибкой

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Гергей Гуйяш

Будапешт приветствует заявление президента России Владимира Путина, в котором он признал ошибочность ввода советских войск на территорию страны в 1956 году, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире телеканала М1. Гуйяш также назвал слова российского лидера продолжением правильного пути, который начал Борис Ельцин в ноябре 1992 года, когда так же назвал ошибкой ввод танков СССР.

Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году, — заявил Гергей Гуйяш.

Также Гуйяш упомянул новый учебник истории, который недавно появился в России и вызвал широкую реакцию в Венгрии. Учебник содержит информацию о событиях 1956 года в Венгрии, включая протесты и критику правительства, а также требование выхода из Организации Варшавского договора. Этот учебник стал объектом критики в венгерских леволиберальных СМИ и со стороны оппозиционных политиков.

В ответ на это правительство Венгрии выразило свою позицию, подчеркнув, что оценка событий 1956 года является для них очевидной и они не считают необходимым участвовать в дебатах по этому поводу. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что во время революции 1956 года венгерский народ боролся за свободу и независимость и они отвергают любые другие оценки этих событий.

Ранее правительство Венгрии приняло решение в одностороннем порядке сохранить в силе истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, заявил Гергей Гуйяш. По его словам, это произойдет, даже если ограничения не будут продлены Еврокомиссией после 15 сентября.