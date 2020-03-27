Власти Венгрии введут ограничения на передвижения граждан по улицам. Жители страны должны будут оставаться дома, чтобы свести к минимуму общение с другими людьми, сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
Карантинные меры будут усилены с 28 марта и будут действовать до 11 апреля,
От коронавирусной инфекции умер 37-летний заместитель посла Великобритании в Будапеште Стивен Дик, писал NEWS.ru. Наибольшее число заражённых COVID-19 выявлено на территории Соединённых Штатов. 26 марта страна обогнала по данному показателю Китай и Италию, писал NEWS.ru.
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