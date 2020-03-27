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В Оксфордском университете объявили о начале испытаний вакцины против коронавируса. Для этого научный центр ищет добровольцев, готовых протестировать на себе инъекции.

Эксперимент продлится шесть месяцев, к нему допустят только здоровых жителей региона долины Темзы в возрасте от 18 до 55 лет. Тестирование вакцины рассчитано на шесть месяцев. Его участникам путём случайного...