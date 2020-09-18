В Великобритании за сутки выявили более 4,4 тыс. случаев коронавируса

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За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4 442 жителей Соединённого Королевства. Такой прирост уже второй день подряд является самым высоким с 8 мая.

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтверждён у 4322 человек, скончались 27. Общее число заразившихся достигло 390 358 человек, умерших — 41 759, — сообщили в минздраве Великобритании.

Как писал NEWS.ru, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал неизбежной вторую волну пандемии. Правительство, по его словам, тщательно следит за ситуацией и готово принимать новые меры для того, чтобы сдерживать распространение инфекции. Он также заявил, что хотел бы избежать второго карантина в стране.

С 21 сентября в Великобритании уже запретили собираться группами больше шести человек, хотя из этого правила и есть несколько исключений. Власти страны также настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены: как можно чаще мыть руки и избегать прикосновений к лицу. В транспорте, больницах, банках, музеях, кинотеатрах, церквях и в большинстве магазинов использование масок является обязательным. В отдельных регионах действуют более жёсткие ограничения, среди прочего предполагающие запрет на встречи между людьми, не проживающими вместе, а также закрытие баров и ресторанов не позднее 22:00.